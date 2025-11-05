HABER

ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu

ABD'de bomba ihbarı yapılan bir yolcu uçağı başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na inerken, yetkililer uçakta herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını duyurdu. Diğer yandan ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin bir hafta daha kapalı kalması halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağı ve yeterli hava trafik kontrolörü olmaması nedeniyle hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı.

Ronald Reagan Havalimanı yönetimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde "güvenlik tehdidi" dolayısıyla bir yolcu uçağının piste güvenli şekilde indirildiğini belirtti.

Açıklamada, Houston'dan Washington'a gelen United Havayolları'na ait 512 sefer sayılı bir yolcu uçağının yerel saatle sabah 11.30 sularında piste güvenli şekilde inerek terminalden uzak bir piste yönlendirildiği kaydedildi.

GÜVENLİK TEHDİDİNE RASTLANMADI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yolcuların güvenli şekilde uçaktan indirilerek otobüslerle terminale taşınmasının ardından Metropolitan Washington Havalimanı Otoritesi'nin uçakta kapsamlı bir arama yaptığını ve herhangi bir güvenlik tehdidine rastlanmadığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından hızlıca yer durdurma emri çıkarıldığı belirtilen açıklamada, gerekli arama ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından yerel saatle 12.50'de pistlerin yeniden uçuşlara açıldığı aktarıldı.

89 YOLCU VE 6 MÜRETTEBATIN BULUNDUĞU UÇAĞA BOMBA İHBARI

Öte yandan söz konusu olaya ilişkin ABD medyasına açıklama yapan yetkililer, 89 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağa sabah saatlerinde bomba ihbarı yapıldığını ifade etti.

Bomba ihbarının kim ya da kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığının ise henüz belli olmadığı kaydedildi.

Bugün bazı eyaletlerde yerel seçimlerin düzenlendiği ABD'de, New Jersey eyaletindeki bazı bölgelere "bomba ihbarları" yapılması nedeniyle bir süre oy kullanma işlemleri durdurulmuştu.

(AA)

Kaynak: AA

