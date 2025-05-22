HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de CIA binası yakınlarında hareketli anlar! Şüpheli kişi güvenlik görevlilerince vuruldu

ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasının ana girişine yakın yerde bulunan kadın şüphelinin güvenlik görevlilerince vurularak yaralandığı bildirildi.

ABD'de CIA binası yakınlarında hareketli anlar! Şüpheli kişi güvenlik görevlilerince vuruldu

Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir CIA yetkilisi, yerel saatle 04.00 sıralarında Langley'deki CIA merkezindeki bir girişe arabasıyla geldikten sonra durmayan şüpheli bir kadının CIA güvenliği tarafından vurulduğunu belirtti.

Yetkili, "güvenlik olayı" nedeniyle kolluk kuvvetlerince vurulan şüphelinin yaralandığını aktardı.

Kolluk kuvvetleri tarafından vücudunun üst kısmından ölümcül olmayan bir kurşun yarası aldığı kaydedilen kadının tıbbi bir tesise götürüldüğü ifade edildi.

AA-20250522-38046210-38046205-ABDDE_CIA_BINASI_YAKININDAKI_SUPHELI_KISI_GUVENLIK_GOREVLILERINCE_VURULDU

ANA BİNA GİRİŞİ KAPATILDI

Yetkili, CIA'deki olayın gece saatlerinde Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının vurularak öldürülmesi olayıyla herhangi bir bağlantısının olduğuna yönelik kanıtın bulunmadığını bildirdi.

CIA'in X hesabından yapılan açıklamada, Langley'deki ana binanın girişinin bugün kullanıma kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya bu kararı konuşuyor! Rusya lideri Putin'den Ukrayna sınırına tampon bölge talimatıDünya bu kararı konuşuyor! Rusya lideri Putin'den Ukrayna sınırına tampon bölge talimatı
Hulusi Akar’ın acı günüHulusi Akar’ın acı günü

Anahtar Kelimeler:
CIA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cannes sokaklarında! Tarzı olay oldu

Cannes sokaklarında! Tarzı olay oldu

Acun Ilıcalı'dan taraftarlara müjde! "Bir Hafta içinde anlaşmayı açıklayacağız"

Acun Ilıcalı'dan taraftarlara müjde! "Bir Hafta içinde anlaşmayı açıklayacağız"

Saldırı iddiası gündem oldu! Dünyaya duyurdular, detay paylaşılmadı: "Özel tedbirler alacağız"

Saldırı iddiası gündem oldu! Dünyaya duyurdular, detay paylaşılmadı: "Özel tedbirler alacağız"

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Ankara'da acı olay! 14 yaşındaki lise öğrencisi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara'da acı olay! 14 yaşındaki lise öğrencisi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Alman turistin acı sonu! Güneşlenirken hayatını kaybetti

Alman turistin acı sonu! Güneşlenirken hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.