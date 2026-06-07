ABD'de festival alanında gerçekleşen silahlı saldırıda 2'si ağır 12 kişi yaralandı

Toledo kentinde yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan polis, festival alanında en az 12 kişinin vurulduğunu ve şüphelilerin henüz yakalanamadığını bildirdi.

ABD ŞOKU YAŞADI! FESTİVAL ALANINA SİLAHLI SALDIRI

Toledo Polis Departmanı, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, 10'unun durumunun ise stabil olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

2'Sİ AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI

Emniyet Müdür Yardımcısı Joe Heffernan, festival alanında 2 kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü ve şüphelilerin muhtemelen birbirlerine ateş açtığını belirterek, zanlıların aranmasının sürdüğünü kaydetti.

FESTİVAL KANA BULANDI BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah seslerinin ardından festival alanındaki kişilerin panikle kaçıştığı görüldü.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Ohio Valisi Mike DeWine ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, olaydan "derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır