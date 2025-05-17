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ABD’de fırtına: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde meydana gelen fırtınada en az 5 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı hasar gördü.

ABD’de fırtına: 5 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, dün akşam etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle yaklaşık 5 bin yapının zarar gördüğünü duyurdu. En fazla hasar, Clayton ve çevresindeki bölgelerde yaşandı. Fırtına sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. St. Louis Belediye Başkanı Cara Spencer, “Önümüzdeki günlerde yapmamız gereken çok iş olacak. Hiç şüphe yok, ancak bu gece hayat kurtarmaya, insanları güvende tutmaya ve topluluğumuzun yas tutmasına olanak sağlamaya odaklandık” dedi. Belediye Başkanı Spencer, fırtınanın şehirdeki cep telefonu hizmetlerini aksattığını ve acil bir durum olmadığı sürece telefonların kullanılmaması gerektiğini belirtti.

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abd
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