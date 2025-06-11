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ABD'de gerilim tırmanarak devam ediyor! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Los Angeles’ta düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trump'ın sert açıklamaları karşılık bulmada. Şehirdeki gerilim daha da arttı. Son olarak Los Angeles'ta 20.00 ila 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de gerilim tırmanarak devam ediyor! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. Polis gerginliğin arttığı dakikalrda göstericilere müdahale etti. Öte yandan Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

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AKŞAMDAN SABAHA KADAR...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehri Belediye Başkanı Karen Bass, düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarda çıkan olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

'BU BÖLGEDEN UZAK DURUN'

Başkan Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirterek, "Los Angeles şehir merkezindeki durumu yakından takip ediyor ve topluluklarımızı korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyorum. Başkan'ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır." dedi. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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sokağa çıkma yasağı Los Angeles abd
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