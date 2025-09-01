HABER

ABD'de İşçi Bayramı coşkusu: ABD'de bankalar ve marketler açık mı? Amerika 1 Eylül İşçi bayramı'nın tarihi nedir?

ABD'de her yıl Eylül ayının ilk Pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı (Labor Day), çalışanların haklarını ve emeklerini onurlandırmanın yanı sıra, yaz mevsiminin de sonunu işaret ediyor. Bu yıl da birçok Amerikalı tatili sevdikleriyle geçirirken, bankaların, marketlerin ve diğer işletmelerin açık olup olmadığı merak konusu.

Sedef Karatay

Amerika Birleşik Devletleri'nde İşçi Bayramı (Labor Day), işçi hareketinin kazanımlarını kutlayan ve çalışanların ulusal refaha katkılarını takdir eden önemli bir resmi tatildir. Her yıl Eylül ayının ilk Pazartesi günü kutlanan bu bayram, aynı zamanda birçok kişi için yaz mevsiminin sonunu ve okulların açılmasını simgeler. Bu uzun hafta sonu, ailelerin bir araya gelip piknik yapması, seyahat etmesi ve dinlenmesi için bir fırsat sunar.

BANKALAR VE MARKETLER AÇIK MI?

Bu yıl da İşçi Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, alışveriş merkezlerinin ve marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Genellikle, birçok büyük perakende zinciri İşçi Bayramı'nda hizmet vermeye devam ediyor. Walmart, Target, TJ Maxx, Marshall's ve HomeGoods gibi popüler mağazalar, normal veya kısaltılmış çalışma saatleriyle müşterilerine açık olacak. Ancak, bazı bankalar ve devlet daireleri kapalı olacak. Tüketicilerin, gitmeden önce mağazaların ve bankaların çalışma saatlerini kontrol etmeleri önemlidir.

USA Today'in haberine göre, Walmart mağazaları sabah 6'dan akşam 11'e kadar açık olacakken, Target mağazalarının çalışma saatleri lokasyona göre değişiklik gösterebilir. TJ Maxx, Marshall's ve HomeGoods ise normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. Ev geliştirme mağazaları olan Home Depot, Lowe's ve Ace Hardware da açık olacak, ancak çalışma saatleri lokasyona göre farklılık gösterebilir.

AMERİKA'DAKİ İŞÇİ BAYRAMI'NIN TARİHİ

İşçi Bayramı sadece bir tatil günü değil, aynı zamanda Amerika'daki işçi hareketinin tarihini ve önemini hatırlamak için bir fırsattır. 19. yüzyılın sonlarında, işçilerin uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve sağlıksız çalışma koşulları altında ezildiği bir dönemde ortaya çıkan işçi hareketi, çalışanların haklarını savunmak ve iyileştirmek için mücadele etti. İşçi Bayramı, bu mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve işçilerin emeklerinin değerini kutlamayı amaçlamıştır.

Bu yıl İşçi Bayramı'nda yüz binlerce Amerikalının barbekü partilerini atlayıp grevlere ve protestolara katılması bekleniyor. Özellikle sendikalaşma karşıtı uygulamalara ve ekonomik eşitsizliğe dikkat çekmek amacıyla çeşitli gösteriler düzenlenecek. Bu durum, İşçi Bayramı'nın sadece bir tatil günü olmanın ötesinde, işçi hakları ve sosyal adalet konularında farkındalık yaratmak için önemli bir platform olduğunu gösteriyor.

