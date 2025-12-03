HABER

İstanbul'da 'Daltonlar' ve Barış Boyun için yeni dava: "Yaşı küçüklere 75 yıla kadar hapis cezası"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını bildirdi. Diğer yandan Başsavcılık, Barış Boyun'un elebaşılığını üstlendiği organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise, 23'ü tutuklu 40 şüpheli hakkında 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğu ifade edildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DUYURDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla, yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."

BARIŞ BOYUN'UN ELEBAŞILIĞINI YAPTIĞI SUÇ ÖRGÜTÜNE YENİ DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Boyun'un elebaşılığını üstlendiği organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 23'ü tutuklu 40 şüpheli hakkında 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünce gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şahıs olduğu ifade edildi.

"YAŞI KÜÇÜK ŞAHISLAR HAKKINDA 20 AYDAN 75 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."

(AA)

03 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
