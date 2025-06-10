ABD'de kaos tırmanıyor! Sokaklardan alev alev görüntüler geldi, protestolar başka kentlere de sıçradı: Trump tehdit yağdırıyor

Bir yanda ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoculara yüksek perdeden tehditleri, diğer yanda federal hükümete dava hamlesi... ABD'deki iç karışıklık sokakları yangın yerine çevirdi. Polisle protestocular arasında günlerdir süren çatışmalar gitgide şiddetleniyor. Trump, Los Angeles'ta düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestoları bastırmak için Ulusal Muhafızları göndermekle "harika bir karar" aldıklarını savundu. ABD Başkanı ayrıca protestolarda göstericilerin Ulusal Muhafızlara tükürmeleri halinde vurulacakları tehdidinde bulundu.

LOS ANGELES'TA ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Trump, California eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı. Los Angeles’ta şu ana kadar yaklaşık 300 Ulusal Muhafız sokaklara konuşlandırıldı.

TRUMP İZİNSİZ KARARININ ARKASINDA

Trump, protestolara ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "California'daki şiddetli, kışkırtılmış isyanlarla başa çıkmak için Ulusal Muhafızları göndermekle harika bir karar aldık. Bunu yapmasaydık, Los Angeles tamamen yok olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD BASININDA ÇARPICI İDDİA: "500 DENİZ PİYADESİ KONUŞLANDIRACAK"

Protestolar devam ederken ABD basını yeni bir iddia ortaya attı. İHA'nın aktardığı; adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Trump yönetiminin, protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi.

Haberlerde, deniz piyadelerinin hafta sonu California Valisi Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass’ın onayı olmaksızın Los Angeles’taki Ulusal Muhafız birliklerine katılacağı öne sürüldü.

Ulusal Muhafız birlikleri gibi bu konuşlandırılacağı iddia edilen deniz piyadelerinin Trump’ın İsyan Yasası’na başvurmadığı sürece tutuklama gibi kolluk faaliyetlerinde bulunmaları yasak.

PROTESTOCULARI TEHDİT ETTİ: DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR SERT VURULURLAR

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Los Angeles'taki protestolar hakkında paylaşım yaptı. "İsyancılar" olarak nitelediği protestocuların Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürme eğiliminde olduğunu öne süren Trump, "Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir." dedi.

VALİNİN SOYADIYLA DALGA GEÇTİ

Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yapılacak böyle bir hareketi kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Bu, ABD Başkanı'nın Los Angeles'ta devam eden Gavin Newscum'dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır." ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımında, California'nın Demokrat Valisi Newsom'un soyadını "scum" (pislik) kelimesiyle yazması dikkati çekti.

TRUMP'IN HAMLESİNE KARŞI HAMLE: "FEDERAL HÜKÜMETE DAVA AÇACAĞIZ"

California Valisi Gavin Newsom da MSNBC kanalına, Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızlarını federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getirmiş, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirmişti.

Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirmişti.

PROTESTOLAR YAYILIYOR

Federal ajanlar, SEIU California ve SEIU-USWW Başkanı David Huerta’yı 6 Haziran’da Los Angeles’ta düzenlenen bir ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) baskını sırasında tutuklamıştı.

Hizmet çalışanları, Uluslararası Sendika üyeleri ve diğer yerel topluluk üyeleri, Huerta’ya destek vermek amacıyla ABD'nin Boston kentindeki Belediye Binası Meydanı’nda bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

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(AA-İHA)