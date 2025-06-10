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Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Gazze için bu kez denizden değil, karadan ilerliyorlar

Tunus’tan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla organize edilen “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı. 12 otobüs ve 100 araçtan oluşan konvoya binin üzerinde aktivist katılıyor.

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Gazze için bu kez denizden değil, karadan ilerliyorlar

Tunus’tan, İsrail’in Gazze'de uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edilen “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı.

Başkent Tunus’un merkezinde yer alan 5. Muhammed Caddesi'nde toplanan Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivist konvoyun ilk durağı olan Tunus’un Susa kentine doğru yola çıktı.

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"KONVOY KÜRESEL BİR GİRİŞİMİN PARÇASI"

Tunus merkezli Bağımsız Filistin’le Dayanışma Koordinasyonu öncülüğünde düzenlenen konvoya ilişkin açıklama yapan Konvoy Sözcüsü Dr. Muhammed Emin Bennur, “Bu konvoy, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’dan 30’dan fazla ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze’ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz. Bizim hedefimiz kara yoluyla Gazze ulaşmak ve yolculuk boyunca yapacağımız etkinlikler ile Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmak” dedi.

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Bölge ülkelerinden binlerce gönüllünün katılımıyla devam edecek kara konvoyunun, Tunus’un başkenti dışında Susa, Safakes ve Gabes kentlerinden de katılım olacağını aktaran Bennur, “Tunus’u boydan boya geçtikten sonra Libya ve Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşmayı planlıyoruz. Gazze’ye Yürüyüş, Küresel Gazze Yürüyüşü ve çok sayıda gemiden oluşan Özgürlük Filosu gibi girişimlerle koordineli çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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12 OTOBÜS 100 ARAÇLIK KONVOY

Koordinasyon üyelerinden Cevahir Şenna da konvoyun son hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, “Cezayir’den gelen kardeşlerimiz ile beraber, binin üzerinde katılımcı 12 otobüs ve 100 araca dağıtıldı. Yol boyunca tamamlanacak katılımcıların ardından hep birlikte Gazze’ye doğru yola çıkacağız” diye konuştu.

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Öte yandan sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde 32 ülkeden binlerce aktivist, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nda gösteri yapmayı planlıyor.

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Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı, ertesi gün Gazze sınırındaki Ariş kentine gitmeyi ve buradan da 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunus İsrail Gazze
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