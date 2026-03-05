HABER

ABD'de rahiplerin iğrenç cinsel istismar ağı! 300'den fazla çocuğu 75 yıl boyunca...

ABD basınına yansıyan bir haberde Rhode Island eyaletindeki Katolik kiliselerinde görev yapan çok sayıda rahibin onlarca yıl boyunca yüzlerce çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 1950 yılından bu yana en az 300 çocuğa istismar suçlamasıyla ilişkilendirilen 75 rahibi, mağdurların 26 yıl sonraki bildirileri ortaya çıkardı.

ABD'de rahiplerin iğrenç cinsel istismar ağı! 300'den fazla çocuğu 75 yıl boyunca...
Doğukan Akbayır

ABD'nin Rhode Island eyaletinde çok sayıda rahibin onlarca yıl boyunca çocukları istismar ettiği ortaya çıktı. New York Times'ın haberine göre, Rhode Island Başsavcısı Peter F. Neronha tarafından açıklanan raporda, eyaletteki Katolik kiliselerinde görev yapan çok sayıda rahibin yüzlerce çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

ABD de rahiplerin iğrenç cinsel istismar ağı! 300 den fazla çocuğu 75 yıl boyunca... 1

75 YIL BOYUNCA 300'DEN FAZLA ÇOCUĞA İSTİSMAR

1950'den itibaren yaklaşık 75 yıllık dönemi kapsayan 300 sayfalık raporda 75 rahibin en az 300 çocuğa istismar suçlamasıyla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Raporda, Providence Piskoposluğunun, istismar iddialarına karşı çoğu zaman kolluk kuvvetlerine başvurmak veya rahipleri görevden almak yerine vakaları kurum içinde değerlendirdiği ve bazı rahipleri başka kiliselere transfer ettiği bildirildi.

ABD de rahiplerin iğrenç cinsel istismar ağı! 300 den fazla çocuğu 75 yıl boyunca... 2

MAĞDURLAR GERÇEĞİ 26 YIL SONRA ORTAYA ÇIKARDI

2019'da başlatılan inceleme kapsamında piskoposluk tarafından sağlanan yaklaşık 250 bin sayfalık belgenin incelendiği, 150 kişiyle görüşüldüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, istismar mağdurlarının çoğunun 11 ila 14 yaşlarındaki erkek çocuklarından oluştuğu, vakaların önemli bölümünün 1970'li yıllarda yaşandığı ve mağdurların ortalama 26 yıl sonra istismarı yetkililere bildirdikleri kaydedildi.

ABD de rahiplerin iğrenç cinsel istismar ağı! 300 den fazla çocuğu 75 yıl boyunca... 3

Başsavcı Neronha, düzenlediği basın toplantısında, piskoposluğun, haklarında istismar suçlaması bulunan en az 30 rahibi en az 5 kez farklı kiliselerde görevlendirdiğini söyledi.

Providence Piskoposluğu, geçmişte istismar vakalarının ele alınış biçiminde "ciddi hatalar" yapıldığını kabul etti.

