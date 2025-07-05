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ABD'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 27'e yükseldi! Yaz kampındaki çok sayıda çocuk kayıp

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'u çocuk olmak üzere 27'ye yükseldi. Yaz kampındaki kayıp 27 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

ABD'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 27'e yükseldi! Yaz kampındaki çok sayıda çocuk kayıp

Kerr County Şerifi Larry Leitha yaptığı açıklamada, Guadalupe Nehri’nin taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 27'ye yükseldiğini, 8 kişinin yaralandığını, 850 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti.

ABD deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 27 e yükseldi! Yaz kampındaki çok sayıda çocuk kayıp 1

27 ÇOCUK KAYIP

Kerrville Belediye Başkanı Dalton Rice ise nehir kıyısında bulunan, kız çocuklarına özel Hristiyan yaz kampından ise 27 çocuğun kayıp durumda olduğu ifade etti.

ABD deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 27 e yükseldi! Yaz kampındaki çok sayıda çocuk kayıp 2

Rice arama-kurtarma operasyonlarının sürdüğünü aktardı.

ABD deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 27 e yükseldi! Yaz kampındaki çok sayıda çocuk kayıp 3

İÇ GÜVENLİK BAKANI TEKSAS'A GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, yönetiminin Teksas'taki yerel yetkililerle yakın bir şekilde çalıştığını ifade etti.

ABD deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 27 e yükseldi! Yaz kampındaki çok sayıda çocuk kayıp 4

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Teksas'a gideceğini belirten Trump, "Melania ve ben bu korkunç trajediden etkilenen tüm aileler için dua ediyoruz. Cesur ilk müdahale ekiplerimiz en iyi yaptıkları şeyi yapmak için oradalar" ifadelerini kullandı. (İHA)

ABD deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 27 e yükseldi! Yaz kampındaki çok sayıda çocuk kayıp 5

ABD deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 27 e yükseldi! Yaz kampındaki çok sayıda çocuk kayıp 6Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel ABD Amerika Birleşik Devletleri Teksas
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