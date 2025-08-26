ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zam! 1 Ekim'den itibaren başlıyor

ABD'nin (B1/B2) turist vizelerine uyguladığı yüzde 135'lik zamla vize ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseltildi. 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yılla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek milyonlarca insan için çok daha pahalı hale gelecek. Kongre, göçmen olmayan vize başvuruları için 250 dolarlık bir ücret ekleyen One Big Beautiful Bill Act (Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı Yasası) olarak bilinen yasayı yakın zamanda kabul etti.

USA Today'de yer alan habere göre bu maliyet, turist vizesi (B1/B2) için mevcut 185 dolarlık ücrete ekleniyor ve ülkeye bağlı olarak toplam ücret kişi başı yaklaşık 435 dolara çıkıyor; bu da yüzde 135'ten fazla bir artışa denk geliyor.

Diğer yandan bu zam, ABD'yi ziyaret etmek için vizeye ihtiyaç duymayan ESTA programındaki ülkelerden gelen kişiler için ise geçerli olmayacak.

ABD VİZESİ DÜNYANIN EN PAHALI VİZELERİNDEN BİRİ OLACAK

Dışişleri Bakanlığı, ücretin 2026'da yürürlüğe girebileceğini, ancak yasal olarak yeni mali yılla birlikte başlayabileceğini söyledi. Yasalaşırsa, ABD vizesi dünyanın en pahalı vizelerinden biri olacak. Yetkililer ayrıca, yeni ücretin iade edilebileceğini de öne sürdüler, ancak bunun nasıl işleyeceği konusunda net bir zaman çizelgesi veya yönerge yok.

Vize ücretlerine gelen zaman sadece turizm amaçları gelenleri de etkilemeyecek. Çünkü ABD 2026 yılında FIFA Dünya Kupası'na 2028 yılında ise Los Angeles Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak.

55 MİLYON KİŞİ İNCELENİYOR

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirmişti.