ABD dış yardımları kesecek açıklaması: 2 milyondan fazla kişi tüberkülozdan ölebilir!

Araştırmacılar, ABD'deki Donald Trump yönetiminin diğer ülkelere yönelik yardımları durdurmasının, 2025 ile 2030 yılları arasında 10 milyondan fazla kişinin tüberküloza yakalanmasına neden olabileceğini öngördü.

26 ÜLKEDE ETKİLERİ

Çalışmada, Trump yönetiminin dış yardımları durdurmasının, tüberküloz vakalarının sıkça görüldüğü 26 ülkede küresel sağlık hizmetleri üzerindeki etkileri ele alındı.

Hizmet kesintisi, tanı ve tedavide gecikmelere yol açtı. Bu da tüberküloz vakaları ve ölüm oranlarında ciddi artışa neden oldu.

2,2 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

En kötü senaryoda, tüberküloza yönelik hizmetlerin bir yılı aşkın sürede faaliyete geçememesi durumunda, 10,6 milyon kişinin hastalığa yakalanacağı öngörüldü. Ayrıca 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hizmetlerin 3 aydan kısa sürede yeniden başladığı en düşük etki senaryosunda bile, gelecek 5 yıl içinde yaklaşık 100 bin kişinin tüberkülozdan yaşamını yitireceği tahmin edildi. Bu araştırmanın sonuçları, PLOS Global Public Health dergisinde yayımlandı.

'27 OCAK'TA TÜM DIŞ YARDIMLAR DURDURULACAK' AÇIKLAMASI

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başladıktan hemen sonra, tüm bakanlıklar ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemelerin kesilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta tüm dış yardımların durdurulduğunu açıkladı.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır