ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan "Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio ile Şerif arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Rubio, gerilimin derhal azaltılması gerektiğini vurguladı. Bakan, ABD'nin Hindistan ve Pakistan arasında doğrudan diyaloğa verdiği desteği ifade etti ve iletişimin geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rubio'nun, mevcut çatışmalarda sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirttiği ve "Pakistan'ın terörist gruplara verdiği desteği sona erdirmesi için somut adımlar atması" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan'ın saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını, Pakistan'ın hayatını kaybedenlerin intikamını alacağını ifade etmişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır