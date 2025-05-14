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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'ya geldi

ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
antalya NATO abd
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