HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Binlerce öğrencinin vizesi iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberleri doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Binlerce öğrencinin vizesi iptal edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığının 6 binden fazla öğrenci vizesini, süresinin bitmesi ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair Fox News haberini doğrulayabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vize iptallerinin büyük çoğunluğunun, "saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve teröre destek suçlarından kaynaklandığı" belirtildi.

"TERÖRİZM NEDENİYLE..."

Vizenin yaklaşık 4 bininin yasaları ihlal nedeniyle iptal edildiği belirtilen açıklamada, 200 ila 300 civarında öğrenci vizesinin ise "terörizm nedeniyle" iptal edildiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Binlerce öğrencinin vizesi iptal edildi 1

ABD haber kanalı Fox News, ABD Dışişleri Bakanlığının "saldırı, hırsızlık ve terörizme destek" nedeniyle 6 binden fazla öğrencinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Haberde, Filistin yanlısı protestolara katılan öğrencilerin vize iptali konusunda daha yoğun incelemeye tabi tutulduğu vurgulanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçisi protesto ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nefes kesen kovalamaca! Polis aracına çarpınca yakalandı Nefes kesen kovalamaca! Polis aracına çarpınca yakalandı
Kız arkadaşıyla yürürken silahlı saldırıya uğradıKız arkadaşıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Anahtar Kelimeler:
Vize ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Aydın'da belediye önünde miting! Özel çağrı yaptı: "Hodri meydan"

Aydın'da belediye önünde miting! Özel çağrı yaptı: "Hodri meydan"

Kahreden kaza! 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti

İşte son ankete damga vuran parti

İşte son ankete damga vuran parti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.