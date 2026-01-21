ABD duyurdu! 7 bin DEAŞ'lı teröristi kapsıyor: Operasyon başlatıldı

Suriye'de son günlerde Şam yönetimi ve terör örgütü YPG'liler arasında çatışmalar yaşanıyordu. Dün, Şam ve YPG arasında bir anlaşma imzalandı. YGP'ye Haseke için detaylı plan çıkarması için 4 günlük süre verilmişti. Ayrıca Suriye'de 4 günlük ateşkes imzalanmıştı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ülkedeki DEAŞ'lı mahkumlarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geldi.
Buna göre CENTCOM Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının Irak'a sevk edilmesi için operasyonun başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyon kapsamında 7 bin DEAŞ'lı sevk edilecek.
