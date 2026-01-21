ABD duyurdu! 7 bin DEAŞ'lı teröristi kapsıyor: Operasyon başlatıldı

Suriye'de son günlerde Şam yönetimi ve terör örgütü YPG'liler arasında çatışmalar yaşanıyordu. Dün, Şam ve YPG arasında bir anlaşma imzalandı. YGP'ye Haseke için detaylı plan çıkarması için 4 günlük süre verilmişti. Ayrıca Suriye'de 4 günlük ateşkes imzalanmıştı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ülkedeki DEAŞ'lı mahkumlarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geldi.

7 BİN DEAŞ'LI TERÖRİSTİ KAPSIYOR

Buna göre CENTCOM Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının Irak'a sevk edilmesi için operasyonun başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyon kapsamında 7 bin DEAŞ'lı sevk edilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır