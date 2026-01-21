HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD duyurdu! 7 bin DEAŞ'lı teröristi kapsıyor: Operasyon başlatıldı

Son dakika haberi... Suriye'de bulunan DEAŞ'lı mahkumlar için karar verildi. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geldi. CENTCOM Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının Irak'a sevk edilmesi için operasyonun başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyon kapsamında 7 bin DEAŞ'lı sevk edilecek.

ABD duyurdu! 7 bin DEAŞ'lı teröristi kapsıyor: Operasyon başlatıldı

Suriye'de son günlerde Şam yönetimi ve terör örgütü YPG'liler arasında çatışmalar yaşanıyordu. Dün, Şam ve YPG arasında bir anlaşma imzalandı. YGP'ye Haseke için detaylı plan çıkarması için 4 günlük süre verilmişti. Ayrıca Suriye'de 4 günlük ateşkes imzalanmıştı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ülkedeki DEAŞ'lı mahkumlarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geldi.

ABD duyurdu! 7 bin DEAŞ lı teröristi kapsıyor: Operasyon başlatıldı 1

7 BİN DEAŞ'LI TERÖRİSTİ KAPSIYOR

Buna göre CENTCOM Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının Irak'a sevk edilmesi için operasyonun başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyon kapsamında 7 bin DEAŞ'lı sevk edilecek.

21 Ocak 2026
21 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ve diğer ülkeler Barış Kurulu davetini kabul ettiTürkiye ve diğer ülkeler Barış Kurulu davetini kabul etti
Kırklareli’nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıKırklareli’nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye ABD Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.