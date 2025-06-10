ABD duyurdu! Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'a saldırı planları hazır

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne ifade verdi.

"İRAN'I VURMAK İÇİN PLANLAR SUNULDU"

Trump'ın dolaylı nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde İran'ı vurma sözünü yerine getirmesi halinde CENTCOM'un İran'ı vurmaya hazır olup olmadığı sorusuna cevap veren Kurilla, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ı vurmak için askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kurilla, "Savunma Bakanı ve Başkan'a geniş bir seçenek yelpazesi sundum" dedi.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İran-ABD dolaylı görüşmelerinin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor" açıklamasını yaptı.

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır