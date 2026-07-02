ABD ev aletlerinde enerji kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanıyor

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu teklifin klima üniteleri, gazlı ocaklar, çamaşır ve kurutma makineleri, su ısıtıcıları, buzdolapları ve Amerikalıların günlük yaşamda kullandığı diğer ürünler için enerji tasarrufu standartlarının belirlenmesinde kullanılan "Süreç Kuralı"nı güncelleyeceği bildirildi.

MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ AMAÇLANIYOR

Teklifin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Deregülasyon Yoluyla Refahın Önünü Açmak" başlıklı Başkanlık Kararnamesi doğrultusunda hazırlandığına işaret edilen açıklamada, bu teklifle tüketici tercihlerinin korunması ve maliyetlerin düşürülmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Bakanlığın kural değişikliğini ev aletleri ve ekipmanlarına yönelik zorunlulukları kalıcı olarak kaldırmak amacıyla önerdiğini bildirdi.

Wright, şunları kaydetti:

"Amerika'da insanlar, kıyafetleri ilk çalıştırmada kurutan bir kurutma makinesi seçebilmeli ancak ne yazık ki önceki yönetimler farklı düşünüyordu. Başkan Trump, bu saçmalığa son verme sözü verdi ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Bu önerilen düzenleme, Amerikalıların gerçekten işe yarayan ve karşılayabilecekleri fiyatlardaki ev aletleri ile ekipmanları seçebilmesini sağlayacak."

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır