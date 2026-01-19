HABER

ABD Grönland'a kabus gibi çöktü! Trump'tan yeni açıklama: "Artık zamanı geldi"

Son dönemde ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Grönland söylemleri dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirmek üzere. Grönland'ı satın alacağını kararlılıkla ifade etmeye devam eden Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Askeri hareketliliğin yaşandığı Grönland'la ilgili zamanın geldiğini ve 'ele geçirmenin' yapılacağını açıkladı. Buna karşın Grönland'ın yanında durmaya çalışan Avrupa'ya ise ABD'den yanıt geldi. İşte tüm detaylar!

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu ülkesinden kaçırarak yargılama sürecini başlatan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, dünyayının konuştuğu yeni bir skandala imza atmak üzere... Grönland üzerindeki emellerini hiçbir zaman gizlemeden açıklayan Trump, adayı 'ele geçirme arzularının açık' olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından Grönland hakkında yeni bir paylaşım yapan Trump, Danimarka'yı suçladı.

'RUS TEHDİTİ'

NATO'nun Danimarka'yı Grönland'ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını öne süren Trump, Danimarka'nın bu konuda hiçbir şey yapamadığını iddia etti.

Trump, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak." ifadelerine yer verdi.

ABD'NİN GRÖNLAND'I 'ELE GEÇİRME ARZUSU AÇIK'

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ASKERİ HAREKETLİLİK BAŞLADI

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

ABD'DEN AVRUPA'YA GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİTİ

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Grönland Danimarka Rusya abd trump
