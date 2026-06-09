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ABD helikopteri Hürmüz'de düştü! Mürettebat kurtarıldı

Orta Doğu'da hareketlilik devam ederken Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Apache tipi bir helikopterin düştüğü belirtildi. Mürettebatın kurtulduğu olayla ilgili Beyaz Saray ve CENTCOM'dan bir yorum gelmemesi dikkat çekti.

ABD helikopteri Hürmüz'de düştü! Mürettebat kurtarıldı

ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, helikopterde bulunan 2 mürettebatın ise güvenli bir şekilde kurtarıldığı bildirildi.

ABD helikopteri Hürmüz de düştü! Mürettebat kurtarıldı 1

DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü bildirdi. Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı. "Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını vurguladı.

Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
helikopter abd
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