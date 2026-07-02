ABD hükümeti izin verdi: Anthropic, Mythos ve Fable modellerini yeniden açtı

Anthropic’in yeni modelleriyle ilgili kriz, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı ihracat kontrolü kararıyla başlamıştı. Hükümetin talebi, ABD’de bulunan ve şirket için çalışan yabancı uyruklu kişileri de kapsayınca Anthropic, kurallara uyduğundan emin olmak için Mythos ve Fable modellerine tüm erişimi kapatmıştı.

YENİDEN KULLANIMA AÇILDI

Anthropic, geçtiğimiz günlerde X üzerinden yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığından izin aldığını ve Mythos 5 ile Fable 5 modellerine erişimi 1 Temmuz’dan itibaren yeniden sağlamaya başlayacağını duyurmuştu.

Şirket, dün akşam saatlerinde ise "Fable 5 geri döndü" paylaşımı yaparak kullanıcılarına müjdeyi verdi. Son bilgilere göre modeller halihazırda yeniden kullanılabilir durumda.

Engadget'te yer alan habere göre ABD hükümeti, Anthropic’in Mythos 5 ve Fable 5 modelleri üzerindeki ihracat yasağını kaldırdı. Bu karar, şirketin müşterilerine yeniden erişim verebilmesinin önünü açtı.

Önceki süreçte hükümet, yeni piyasaya çıkan modeller için tüm yabancı uyruklu kişilerin erişiminin askıya alınmasını istemişti. Bu kapsamın genişliği nedeniyle Anthropic, yalnızca belirli kullanıcıları değil, Mythos ve Fable modellerine tüm erişimi durdurma yoluna gitmişti.

MYTHOS 5 İÇİN SINIRLI İZİN DAHA ÖNCE GELMİŞTİ

Anthropic, yalnızca birkaç gün önce Mythos 5’i belirli bir kullanıcı grubu için yeniden devreye alma izni almıştı.

Bu izin, kritik altyapıyı işleten ve savunan ABD kuruluşlarını kapsıyordu. Bu dağıtım kapsamında yaklaşık 100 kuruluşun, Project Glasswing ortakları için şirketin en güçlü siber güvenlik modeline yeniden erişim kazandığı bildirildi.

Ancak o aşamada Fable’ın durumu belirsiz kalmıştı. Anthropic’in Mythos’un yeteneklerini kamuya açık hale getirmek için geliştirdiği Fable modeline ilişkin karar, son izinle birlikte netleşti.

FABLE YASAĞI NEDEN KALDIRILDI?

Financial Times’a göre Ticaret Bakanlığı Sekreteri Howard Lutnick, Anthropic’e gönderdiği mektupta Fable üzerindeki yasağın kaldırıldığını bildirdi.

Bu karar, Anthropic’in modellerle bağlantılı güvenlik risklerini proaktif biçimde tespit etmeyi ve ele almayı kabul etmesinin ardından geldi.

Önceki haberlerde, Ticaret Bakanlığının Mythos ve Fable’a kısıtlama getirmesinde Amazon ve diğer şirketlerden gelen uyarıların etkili olduğu belirtilmişti. Bu uyarılarda modellerin jailbreak yöntemlerine karşı savunmasız olabileceği ve kötü amaçlarla kullanılabileceği ifade edilmişti.

ANTHROPIC MODELLERİNİ SAVUNMUŞTU

Anthropic, erişimi tamamen kapattığını duyurduğu paylaşımda modellerini savunmuştu. Şirket, modellerin kötüye kullanılmaması için devreye aldığı güvenlik önlemlerini de listelemişti.

Bu süreçte şirketin yaklaşımı, hükümet taleplerine uyum sağlamak için erişimi kesmek ve daha sonra izin geldikçe erişimi yeniden açmak şeklinde ilerledi.

Son kararla birlikte Mythos 5 ve Fable 5 için erişim yeniden başladı.