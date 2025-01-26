ABD ile Kolombiya arasında göçmen krizi! Uçakların inmesine izin verilmedi! Trump yaptırım kararlarını açıkladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, ABD'li yetkililerin Kolombiyalı göçmenlere "suçlu" muamelesi yaptığını savundu.

"ABD UÇAKLARINA İZİN VERMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Petro, söz konusu açıklamaları yapmadan önce, ABD'den gelmesi beklenen iki uçağın Kolombiya'ya iniş yapacağını duyurmuş ve vatandaşların bayraklar ve çiçeklerle karşılanması için talimat vermişti.

TRUMP'TAN YAPTIRIM KARARI

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD'den giden ve "çok sayıda kaçak suçluyu taşıyan" iki geri dönüş uçağının Kolombiya'ya inmesine izin verilmediğini öğrendiğini belirten Trump, "Bu emir, halkı arasında zaten pek sevilmeyen Kolombiya'nın sosyalist Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından verildi." ifadesini kullandı.

Trump, Petro'nun uçakların ülkeye inişine izin vermemesinin ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, acil ve kararlı misilleme tedbirlerinin alınması talimatı verdiğini aktardı.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurguladı.

"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Trump, Kolombiya devlet yetkililerinin yanı sıra onların tüm müttefik ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptalleri talimatı verdiğini ifade ederek, Kolombiya hükümetinin tüm parti üyeleriyle ailelerine ve destekçilerine vize yaptırımları getirileceğini kaydetti.

Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimlerinin artırılacağına işaret eden Trump, hazine, bankacılık ve finansal yaptırımların da uygulanacağını belirtti.

Trump, bu tedbirlerin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Kolombiya hükümetinin, ABD'ye zorla gönderdiği suçluların kabulü ve iadesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

VİZE HİZMETLERİ DURDURULDU

Yerel basında çıkan habere göre, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ilk uçağın yerel saatle 06.45'te, ikinci uçağın ise 10.00'da Kolombiya'ya inmesi bekleniyordu. El Colombiano internet sitesinin haberine göre, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Petro'nun bu kararına tepki olarak vize işlemlerini durdurma kararı aldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır