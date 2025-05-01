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ABD-İran arasındaki dördüncü tur nükleer görüşmeleri ertelendi

İran ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği açıklandı. Ertelenme kararının Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin önerisi üzerine alındığını duyurdu.

ABD-İran arasındaki dördüncü tur nükleer görüşmeleri ertelendi

Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, konuya ilişkin açıklamada bulundu. el-Busaidi, açıklamasında ABD-İran arasında geçici olarak 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerin bir sonraki turunun lojistik nedenlerle erteleneceğini ve yeni tarihlerin karşılıklı mutabakata varıldığında açıklanacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de görüşmelerin ertelenme kararının Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin önerisi doğrultusunda alındığını ve yeni tarihin daha sonra açıklanacağını belirtti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Taraflar dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılması konusunda anlaşmıştı. Umman, görüşmelerin "lojistik nedenlerden" ertelendiğini duyurmuştu.

Washington yönetimi, dün İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'yi iki ülke arasında müzakereler sürerken "çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar" yapmakla suçlamıştı. (AA-DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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