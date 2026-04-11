ABD-İran görüşmesi öncesi dünyanın konuştuğu 'üniforma' detayı!

28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, 40 günün sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesle ara vermişti. Şimdi ise taraflar Pakistan arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek üzere masaya oturacaklar. Ancak dünyanın takip ettiği görüşme öncesi Pakistan'ın mesajı ve ABD ile İran hakkındaki iddialar görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesine gölge düşüyor.

****İşte dakika dakika ABD-İran müzakere sürecinden gelişmeler:

10.20 ANLAMLI PROTESTO ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidişi sırasında uçaktaki koltuklara konulan, ABD ve İsrail’in Minab kentine düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybeden çocukların fotoğraf ve sırt çantalarına baktı.

10.00 ÜNİFORMA MESAJI! Dün gece Pakistan'a iniş yapan İran heyetini Pakistan Savunma Bakanı Asım Munir ve Pakistan heyeti karşıladı. Karşılama sırasında Munir'in askeri üniforma giydiği görüldü. Munir, bu sabah saatlerinde gelen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve heyetini ise takım elbiseyle karşıladı. Bu durumun uluslararası medyada 'gözdağı' olarak yorumlandı.