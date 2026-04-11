ABD-İran görüşmesi öncesi dünyanın konuştuğu 'üniforma' detayı!

Doğukan Akbayır

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak müzakereler dünyanın gündeminde. Bugün 13.00 itibarıyla başlayacak olan müzakereler öncesi gelen detaylar uluslararası gündeme bomba gibi düştü. İran heyetinin Pakistan tarafından askeri üniformayla karşılanması ancak ABD heyetinin takım elbiseyle karşılanması uluslararası medyada 'gözdağı' olarak yorumlandı. Ayrıca İran'ın görüşmelere gelirken uçakta verdiği poz da dünyanın gündeminde!

28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, 40 günün sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesle ara vermişti. Şimdi ise taraflar Pakistan arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek üzere masaya oturacaklar. Ancak dünyanın takip ettiği görüşme öncesi Pakistan'ın mesajı ve ABD ile İran hakkındaki iddialar görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesine gölge düşüyor.

****İşte dakika dakika ABD-İran müzakere sürecinden gelişmeler:

ABD-İran görüşmesi öncesi dünyanın konuştuğu üniforma detayı! 1

10.20

ANLAMLI PROTESTO

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidişi sırasında uçaktaki koltuklara konulan, ABD ve İsrail’in Minab kentine düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybeden çocukların fotoğraf ve sırt çantalarına baktı.

10.00

ÜNİFORMA MESAJI!

Dün gece Pakistan'a iniş yapan İran heyetini Pakistan Savunma Bakanı Asım Munir ve Pakistan heyeti karşıladı.

Karşılama sırasında Munir'in askeri üniforma giydiği görüldü.

ABD-İran görüşmesi öncesi dünyanın konuştuğu üniforma detayı! 2

Munir, bu sabah saatlerinde gelen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve heyetini ise takım elbiseyle karşıladı.

ABD-İran görüşmesi öncesi dünyanın konuştuğu üniforma detayı! 3

Bu durumun uluslararası medyada 'gözdağı' olarak yorumlandı.

08.00

ABD'DEN ASKERİ YIĞINAK

ABD, Pakistan'daki yaklaşan ABD-İran müzakereleri öncesinde Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendiriyor.

USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grubunun Atlantik'ten yola çıktığı belirtilirken, savaş ve saldırı uçaklarının halihazırda bölgeye intikal ettiği bilgisi aktarıldı.

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

