ABD İran'ı kendi silahıyla vuruyor! Tasarımını ele geçirip geliştirmişler

İçerik devam ediyor

ABD/İsrail-İran arasındaki savaş 7. gününe girdi. Taraflar için kayıplar her geçen saat artmaya devam ederken CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cooper, İran'ın ABD üzerinde kullandığı İHA'ların tasarımlarını ele geçirdiklerini ve bunu geliştirerek İran üzerinde kullanmaya başladıklarını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında açıklamalarda bulundu.

"İRAN 500 ÜZERİ FÜZE, 2 BİNİ AŞKIN İHA FIRLATTI"

İran’ın ABD’ye verdiği yanıt hakkında da konuşan Cooper, "İran 500’den fazla balistik füze ve 2 binden fazla İHA fırlattı. Açık konuşalım: Bu saldırılar sivilleri ayrım gözetmeden hedef alıyor. Televizyonlarda gördünüz. Kanıtlar net ve tartışmasız" dedi. Buna rağmen İran’ın gücünün azaldığını, ABD ve ortaklarının gücünün ise arttığını iddia eden Cooper, "Genel operasyonel değerlendirmeme göre; planlanan takvimin önündeyiz" ifadelerini kullandı.

"ABD VE İSRAİL GÖKYÜZÜNE HAKİM DURUMDA"

ABD ordusunun tüm unsurlarının olağanüstü sonuçlar aldığını ileri süren Cooper, "Deniz kuvvetlerimiz çok sayıda seyir füzesi dalgası ile İran’ın komuta-kontrol ve hava savunma altyapısını yok etti. İki uçak gemisi taarruz grubuyla İran’ı denizden sıkıştırarak limanlarına hapsettik. Hava kuvvetlerimiz yüksek yoğunluklu hava saldırılarıyla İran üzerinde hava üstünlüğü sağlıyor. Dünyanın en güçlü iki hava gücü olan ABD ve İsrail, gökyüzüne hâkim durumda" diye konuştu. ABD Kara Kuvvetleri’nin hem kendisini hem de ortaklarını savunduğunu ifade eden Cooper, "Tarihte ilk kez uzun menzilli hassas taarruz füzeleri muharebede kullanıldı ve büyük bir darbe indirildi" dedi.

"İRAN’I KENDİ TASARIMI OLAN İHA’LARLA VURDUK"

CENTCOM bünyesindeki İHA kuvvetlerinin ilk kez çok sayıda tek yönlü saldırı İHA’sı kullanarak ciddi etki sağladığını vurgulayan Cooper, "Bu İHA’lar aslında İran tasarımıydı; ABD’ye getirip geliştirdik ve tekrar İran’a karşı kullandık. Askerlerimizin yenilikçiliği düşmanda sürekli yeni açmazlara yol açıyor. Bu ordunun başaramayacağı bir görev yok" dedi. Hedeflerinin net olduğunun altını çizen Cooper, "Personelimiz son derece karmaşık ve tarihî bir görevi kararlılıkla, profesyonellikle ve etkili bir güçle icra ediyor. Daha yeni başlıyoruz. Ortaklarımızla birlikte askerî hedeflerimize kesinlikle ulaşacağımıza güvenim tamdır" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

