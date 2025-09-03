HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ABD mahkemesi: "Google'ın Chrome'u satmasına gerek yok"

ABD'de federal mahkeme, Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetti.

ABD mahkemesi: "Google'ın Chrome'u satmasına gerek yok"

Washington DC Bölge Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığının Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması talebine ilişkin kararını verdi.

Kararda, şirketin Chrome'u elden çıkarmak zorunda kalmayacağı, mahkemenin de nihai kararına Android işletim sisteminin koşullu olarak elden çıkarılmasını dahil etmeyeceği bildirildi.

Google'ın bunları herhangi bir yasa dışı kısıtlama uygulamak için kullanmadığına işaret edilen kararda, davacıların bu varlıkların zorla elden çıkarılmasını istemekle "aşırıya kaçtığı" ifade edildi.

Kararda, şirketin bazı uygulamalarının cihazlara önceden yüklenmesi veya yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemeleri durdurması gerekmediği belirtildi.

Şirketin nitelikli rakipleriyle belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasına hükmedilen kararda bunun da rekabeti teşvik edeceği kaydedildi.

ABD mahkemesi: "Google ın Chrome u satmasına gerek yok" 1

GOOGLE'A "ANTİTRÖST" DAVASI

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kasım ayında da federal yargıçtan Google'ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber!YouTube Premium'u ortak kullananlara kötü haber!
Yüksekova’da anız yangınıYüksekova’da anız yangını

Anahtar Kelimeler:
Google Google Chrome İnternet tarayıcısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.