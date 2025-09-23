HABER

ABD menşeli otomobillerde vergi indirimi müjdesi: Otomotiv sektöründe yeni bir dönem

Türkiye, ABD menşeli otomobiller üzerindeki ek vergileri kaldırarak otomotiv sektöründe yeni bir soluk başlattı. Bu karar, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt'un vergi düzenlemelerine ilişkin açıklamaları ve sektörün genel beklentileriyle paralel bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu adımın rekabeti artıracağını ve tüketicilere daha uygun fiyatlı seçenekler sunacağını öngörüyor.

ABD menşeli otomobillerde vergi indirimi müjdesi: Otomotiv sektöründe yeni bir dönem
Devrim Karadağ

Türkiye otomotiv sektörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında alınan bir kararla yeni bir döneme giriyor. ABD menşeli otomobiller üzerindeki ek vergilerin kaldırılması, sektör temsilcileri ve tüketiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu karar, özellikle son dönemde artan vergi yükü ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle zor günler geçiren otomotiv piyasasına adeta bir can suyu oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'deki otomotiv vergilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğunu vurgulamıştı. Bozkurt, vergi oranlarının düşürülmesinin sektörün canlanması ve tüketicilerin otomobil alım gücünün artması açısından büyük önem taşıdığını belirtmişti. 24 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile otomotiv sektörüne uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ve matrahlarının yeniden belirlenmesi, sektörde bir beklenti yaratmış ancak artan ÖTV oranları ve plug-in hibrit araçlara yönelik yeni kriterler, bu beklentileri kısmen gölgede bırakmıştı.

ABD'ye yönelik ek vergilerin kaldırılması kararı, bu gelişmelerin ardından geldi ve sektördeki olumlu havayı pekiştirdi. Euronews'in haberine göre, bu karar, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin artırılması hedefiyle alındı. Uzmanlar, bu adımın, ABD menşeli otomobillerin Türkiye pazarındaki rekabet gücünü artıracağını ve tüketicilere daha geniş bir yelpazede seçenek sunacağını öngörüyor. Ayrıca, bu kararın, Türkiye'deki otomotiv ithalatını artırabileceği ve sektördeki istihdama olumlu katkı sağlayabileceği de belirtiliyor.

Ancak, bazı analistler, bu kararın yerli otomotiv üreticileri üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekiyor. Yerli üreticilerin rekabet gücünü koruyabilmesi için devlet tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, vergi indirimlerinin tüketicilere ne kadar yansıyacağı ve otomobil fiyatlarının ne ölçüde düşeceği de merak konusu. Bu konuda, otomotiv firmalarının fiyat politikaları ve döviz kurlarındaki gelişmeler belirleyici olacak.

Bu gelişme, Türkiye otomotiv sektörünün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Sektör temsilcileri, vergi indirimlerinin ve diğer teşviklerin devam etmesi halinde, Türkiye'nin otomotiv üretiminde ve ihracatında önemli bir oyuncu haline gelebileceğine inanıyor.

Sonuç olarak, ABD menşeli otomobiller üzerindeki ek vergilerin kaldırılması kararı, Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir umut ışığı yaktı. Bu adım, sektörün canlanması, rekabetin artması ve tüketicilere daha uygun fiyatlı seçenekler sunulması açısından önemli bir potansiyele sahip. Ancak, bu kararın yerli üreticiler üzerindeki etkileri ve tüketicilere yansıması yakından takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Sektörün sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücünün artırılması için devletin destekleri ve teşvikleri büyük önem taşımaktadır.

