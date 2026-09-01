ABD'nin göbeğinde 20 saniyede 2 kişiyi bıçakladı! Times Meydanı'nda dehşet saçan kadını polis böyle vurdu

New York’un en kalabalık noktalarından Times Square, bıçaklı saldırıya sahne oldu. İki bıçakla çevresindekileri tehdit eden 49 yaşındaki Pamela Cisneros, biri kadın iki kişiyi bıçakladı. Polisin açıklamasına göre saldırılar rastgele ve herhangi bir tahrik olmadan gerçekleştirildi. Olayın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

İKİ KİŞİYİ 20 SANİYE ARAYLA BIÇAKLADI

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Cisneros ilk olarak metrodan çıkan ve eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeyi bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Çantasından çıkardığı iki bıçağı savuran saldırgan, adamı karnından yaraladı. Şüpheli yaklaşık 20 saniye sonra bir blok ilerideki 32 yaşındaki kadını da karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken 68 yaşındaki erkeğin durumunun stabil olduğu açıklandı.

POLİS DÖRT DAKİKA BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Saldırının ardından bıçaklarla yürümeye devam eden kadın, 42. ve 43. caddeler arasında polislerle karşılaştı. Polis ekipleri yaklaşık dört dakika boyunca Cisneros’tan bıçakları bırakmasını istedi. Şüphelinin ise polislere, “Hiçbir şeyi bırakmıyorum, ikinizi de öldürmeyi tercih ederim” dediği aktarıldı.

ELEKTROŞOK CİHAZIYLA DA DURMADI

Ekipler daha sonra kadını elektroşok cihazıyla durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İki bıçakla polislere doğru ilerleyen Cisneros’a iki polis memuru ateş açtı. Yaralı olarak Bellevue Hastanesi’ne kaldırılan saldırgan hayatını kaybetti. Olayda kullanılan iki bıçak da bölgede bulundu.

RUH SAĞLIĞI KAYITLARI VARMIŞ

New York Polis Departmanı, Cisneros hakkında 2018 ve 2019 yıllarına uzanan ruh sağlığı kayıtları bulunduğunu ancak geçmişte herhangi bir suçtan gözaltına alınmadığını açıkladı. Saldırının terör bağlantılı olduğuna dair belirti bulunmadığı ifade edilirken polislerin ateş açmasına ilişkin inceleme başlatıldı.