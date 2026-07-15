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ABD ordusundan İran'a yeni saldırı dalgası!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurarak, İran'a yönelik deniz ablukasının ise TSİ 23.00 itibariyle başladığını bildirdi.

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı dalgası!

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası başladı. CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının TSİ 23.00 itibariyle başladığını duyurarak, "ABD, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine gidip gelen gemilere yönelik deniz ablukasını yeniden başlattı. Şu anda Orta Doğu genelinde 20'den fazla ABD Donanması'na ait savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçak görev yapmaktadır. Amerikan kuvvetleri tetikte, etkili ve hazır durumdadır" dedi.

ABD ordusundan İran a yeni saldırı dalgası! 1

YENİ SALDIRI DALGASI

CENTCOM ayrıca, İran'a TSİ 22.00 itibariyle yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. CENTCOM, söz konusu saldırının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını sonlandırmak üzere düzenlendiğini açıkladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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