ABD-Rusya krizi! "Putin'le görüşmeyi iptal ettim" yaptırım kararını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin'le Macaristan'da gerçekleşeceğini duyurduğu görüşmeyi de iptal ettiğini söyledi.

Mustafa Fidan

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirildi.

Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yaptırım listesine alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu şirketlerin iştiraklerinin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

"KREMLİN'İN SAVAŞ GELİRİ ELDE ETMESİNDE ELİNİ ZAYIFLATACAK"

Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artıracağı, "Kremlin'in savaş için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme kabiliyetini zayıflatacağı" aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığının barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edecek ve kalıcı barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere yapma isteğine bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle savaşa finansman sağlayan Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uygulandığını belirtti.

Bessent, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY VE KREMLİN, "TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ YOK" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Önceki gün Beyaz Saray ve Kremlin'den yapılan "toplantı yapılmayacak" açıklamalarının ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. ABD, Rusya'nun petrol devi şirketlerine yaptırım kararını açıkladı.

TRUMP: "PUTİN'LE GÖRÜŞMEYİP İPTAL ETTİM"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Rusya’ya yaptırım uygulama zamanının geldiğini hissettim. Bir yere varamayacağız bu yüzden Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim."

ABD'DEN RUSYA PETROL DEVİ ROSNEFT VE LUKOİL'E YAPTIRIM KARARI

Trump'ın bu açıklamasının ardından ABD, Rusya'nın en büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldığını duyurdu.

