ABD Savunma Bakanı’nın dövmeleri tartışma yarattı! “Kafir” yazısı dikkat çekti

ABD Savunma Bakanı olarak görev yapan Pete Hegseth’in dövmeleri yeniden gündem oldu. Askeri geçmişine ve ideolojik görüşlerine göndermeler içeren dövmeler, özellikle “Kafir” yazısı nedeniyle tartışma yaratırken, Hegseth’in bazı dövmeleri yeniden gündem oldu.

DÖVMELERİ BAŞINA İŞ AÇTI

Sağ kolunda Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na atıf yapan dövmeler bulunan Hegseth’in kolunda “We the People” ve 1775 tarihi yer alıyor. Roma rakamlarıyla yazılan MDCCLXXV ifadesinin de ABD Bağımsızlık Savaşı’nın başlangıcına gönderme yaptığı belirtiliyor.

Hegseth’in kol içindeki haç ve kılıç kombinasyonlu dövmesinde İbranice “Yeşua” yazısının yer aldığı ifade edilirken, Arapça “Kafir” dövmesi ise özellikle eleştirilere neden oldu. Dövmenin Müslümanlara yönelik düşmanlık içerdiği iddiaları tartışma konusu oldu.

HAÇLI SEFERLERİ GÖNDERMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Pazusunda “Deus Vult” yani “Tanrı istiyor” anlamına gelen Latince ifade bulunan Hegseth’in bu dövmesinin Haçlı Seferleri’ne gönderme yaptığı öne sürülüyor. Görev yaptığı askeri birlikle ilgili “Ne Desit Virtus” sloganı ve “Ya katıl ya da öl” temalı yılan figürlü dövme de geçmişine atıf olarak yorumlanıyor.

KUDÜS HAÇI DÖVMESİ TARTIŞMA YARATTI

Göğsünde yer alan Kudüs Haçı dövmesi ise en çok dikkat çeken detaylardan biri oldu. Birinci Haçlı Seferi’ne dayandığı belirtilen bu dövmenin aşırı sağ sembolleri arasında gösterildiği iddia ediliyor.

Özellikle Joe Biden döneminde Ulusal Muhafız görevindeyken Kudüs haçı dövmesi nedeniyle yemin töreni güvenlik görevinden uzaklaştırıldığı da öne sürülmüştü.