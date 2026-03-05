HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

ABD Savunma Bakanı’nın dövmeleri tartışma yarattı! “Kafir” yazısı dikkat çekti

Pete Hegseth’in kol ve göğsündeki dövmeler yeniden tartışma yarattı. ABD Savunma Bakanı olarak görev yapan Hegseth’in “Kafir” yazılı Arapça dövmesi, Haçlı Seferleri’ne gönderme yaptığı öne sürülen semboller ve Kudüs Haçı figürü, ideolojik mesaj içerdiği iddialarıyla eleştirilere neden oldu.

ABD Savunma Bakanı’nın dövmeleri tartışma yarattı! “Kafir” yazısı dikkat çekti
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD Savunma Bakanı olarak görev yapan Pete Hegseth’in dövmeleri yeniden gündem oldu. Askeri geçmişine ve ideolojik görüşlerine göndermeler içeren dövmeler, özellikle “Kafir” yazısı nedeniyle tartışma yaratırken, Hegseth’in bazı dövmeleri yeniden gündem oldu.

ABD Savunma Bakanı’nın dövmeleri tartışma yarattı! “Kafir” yazısı dikkat çekti 1

DÖVMELERİ BAŞINA İŞ AÇTI

Sağ kolunda Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na atıf yapan dövmeler bulunan Hegseth’in kolunda “We the People” ve 1775 tarihi yer alıyor. Roma rakamlarıyla yazılan MDCCLXXV ifadesinin de ABD Bağımsızlık Savaşı’nın başlangıcına gönderme yaptığı belirtiliyor.

Hegseth’in kol içindeki haç ve kılıç kombinasyonlu dövmesinde İbranice “Yeşua” yazısının yer aldığı ifade edilirken, Arapça “Kafir” dövmesi ise özellikle eleştirilere neden oldu. Dövmenin Müslümanlara yönelik düşmanlık içerdiği iddiaları tartışma konusu oldu.

ABD Savunma Bakanı’nın dövmeleri tartışma yarattı! “Kafir” yazısı dikkat çekti 2

HAÇLI SEFERLERİ GÖNDERMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Pazusunda “Deus Vult” yani “Tanrı istiyor” anlamına gelen Latince ifade bulunan Hegseth’in bu dövmesinin Haçlı Seferleri’ne gönderme yaptığı öne sürülüyor. Görev yaptığı askeri birlikle ilgili “Ne Desit Virtus” sloganı ve “Ya katıl ya da öl” temalı yılan figürlü dövme de geçmişine atıf olarak yorumlanıyor.

ABD Savunma Bakanı’nın dövmeleri tartışma yarattı! “Kafir” yazısı dikkat çekti 3

KUDÜS HAÇI DÖVMESİ TARTIŞMA YARATTI

Göğsünde yer alan Kudüs Haçı dövmesi ise en çok dikkat çeken detaylardan biri oldu. Birinci Haçlı Seferi’ne dayandığı belirtilen bu dövmenin aşırı sağ sembolleri arasında gösterildiği iddia ediliyor.

Özellikle Joe Biden döneminde Ulusal Muhafız görevindeyken Kudüs haçı dövmesi nedeniyle yemin töreni güvenlik görevinden uzaklaştırıldığı da öne sürülmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google Play'de yeni dönem! Popüler oyun da geri dönüyorGoogle Play'de yeni dönem! Popüler oyun da geri dönüyor
Acillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladıAcillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dövme abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.