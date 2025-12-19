HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan 'Sezar Yasası' teşekkürü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırdığınız için teşekkür ederim. Suriye yükseliyor" dedi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan 'Sezar Yasası' teşekkürü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi'ne teşekkür ederek, "Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırdığınız için teşekkür ederim. Suriye yükseliyor. Trump'ın da dediği gibi; 'Suriye'ye bir şans verin.' Şimdi bu, Şam halısı dokumak gibi yatay iplikler her kesimden; Sünni, Şii, Kürt, Dürzi, Alevi, renklerle soldan sağa doğru canlı bir şekilde uzanıyor. Kültürel olarak farklı komşu ülkelerden dikey iplikler geliyor, farklı bakış açıları; ancak karşılıklı iş birliğinden bölgesel güç filizleniyor. Zamanla, hoşgörüyü, refahı ve en önemlisi güveni düğümlüyorlar" dedi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beykoz'da saldırısına uğradığı eski patronunu arkadaşlarıyla beraber darbettiBeykoz'da saldırısına uğradığı eski patronunu arkadaşlarıyla beraber darbetti
Gediz'de kömür ocağında zehirlenen işçi yoğun bakımdan çıktıGediz'de kömür ocağında zehirlenen işçi yoğun bakımdan çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.