ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan 'Sezar Yasası' teşekkürü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi'ne teşekkür ederek, "Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırdığınız için teşekkür ederim. Suriye yükseliyor. Trump'ın da dediği gibi; 'Suriye'ye bir şans verin.' Şimdi bu, Şam halısı dokumak gibi yatay iplikler her kesimden; Sünni, Şii, Kürt, Dürzi, Alevi, renklerle soldan sağa doğru canlı bir şekilde uzanıyor. Kültürel olarak farklı komşu ülkelerden dikey iplikler geliyor, farklı bakış açıları; ancak karşılıklı iş birliğinden bölgesel güç filizleniyor. Zamanla, hoşgörüyü, refahı ve en önemlisi güveni düğümlüyorlar" dedi. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır