ABD Temsilciler Meclisi'nden tasarıya onay: Epstein dosyası açılıyor! İlk adım 1'e karşı 427 oyla atıldı

ABD Temsilciler Meclisi, Adalet Bakanlığını ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein davasına ait dosyaları yayımlamaya zorlayan tasarıyı 1'e karşı 427 oyla kabul etti. ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerin yayımlanmasına ilişkin artan yoğun kamuoyu baskısı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da konuya ilişkin tavrını değiştirmesinin ardından Epstein dosyalarında şeffaflık tasarısını oyladı.

TRUMP'IN KAÇINDIĞI DOSYA 1’E KARŞI 427 OYLA KABUL EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti tabanından gelen tepkilerin artmasının ardından geçtiğimiz pazar günü tavır değiştirmesi ve "Saklayacağımız bir şey yok" açıklaması yapmasının ardından bugün yapılan oylamada, Temsilciler Meclisi, tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Tasarı, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi Partili temsilcilerin de neredeyse tamamının desteğiyle 1’e karşı 427 oyla kabul edildi.

Tasarı aleyhindeki tek oy, Trump’ın ateşli bir destekçisi olan Louisiana Temsilcisi Clay Higgins’ten geldi. Temsilciler Meclisi’nde azınlık durumundaki Demokratlar, tasarının kabul edilmesini önemli bir zafer olarak yorumladı.

Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakeem Jeffries, "Bu, tamamen ve bütünüyle bir teslimiyettir. Çünkü biz Demokratlar, daha en başından hayatları Epstein tarafından mahvedilen mağdurların ve Amerikan halkının tam ve eksiksiz bir şeffaflığı hak ettiğini söyledik" dedi.

EPSTEİN’İN HAPİSHANEDEKİ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA DA SORUŞTURMAYA DAHİL

Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, Epstein ile ilgili tüm dosyaların, ayrıca Epstein’in hapishanedeki ölümüne ilişkin soruşturma kayıtlarının 30 gün içerisinde yayımlanmasını zorunlu kılıyor. Senato tarafından onaylanması ve Trump’ın imzalaması halinde Adalet Bakanlığının yayımlayacağı dosyalarda mağdurlara veya devam eden federal soruşturmalara ilişkin bilgiler sansürlenebilecek. Ancak "utanç, itibar zedelenmesi veya siyasi hassasiyet" gerekçesiyle herhangi bir sansür yapılamayacak.

TRUMP, DOSYALARIN YAYIMLANMASINA KARŞI ÇIKIYORDU

ABD Başkanı Trump ve tasarının meclise sunulması konusunda söz sahibi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, başlangıçta Epstein dosyalarının yayımlanmasına talep eden girişimlere sert bir şekilde karşı çıkıyordu. ABD Başkanı Trump, bu meseleyi bir "aldatmaca" ve Demokratların ortaya sürdüğü bir konu olarak değerlendiriyordu.

Trump, geçtiğimiz temmuz ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Epstein dosyalarının "pis ve sıkıcı" olduğunu ve bu konuya duyulan ilgiye mana veremediğini söylemişti. Ancak Cumhuriyetçi Parti tabanında ve muhafazakar çevrelerde şeffaflık çağrılarının yükselmeye başlaması ve özellike Epstein’in ABD Başkanı Trump’tan bahsettiği e-postaların yayımlanmasının ardından Trump üzerindeki siyasi baskı artmıştı.

TRUMP, "SENATO'DAN GEÇSEDE İMZALAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada bu husustaki tutumunda keskin bir geri dönüş manevrası yapan Trump, Cumhuriyetçi Partili temsilcileri Epstein dosyalarının yayımlanmasına destek vermeye çağırmış ve "Gizleyecek bir şeyimiz yok" demişti. Trump ayrıca, ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’dan da geçmesi halinde tasarıyı imzalayacağını da açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, ayrı bir inceleme çerçevesinde Jeffrey Epstein’e ait binlerce sayfa e-posta ve diğer belgeleri yayımlamıştı. Bunlar, Epstein’in çeşitli liderler, Wall Street’in etkili isimleri ile olan iletişimi ve Trump’ın ile olan bağlantısına da işaret etmişti. Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da cezaevinde intihar ederek ölmüştü.

