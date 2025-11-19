HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'nden tasarıya onay: Epstein dosyası açılıyor! İlk adım 1'e karşı 427 oyla atıldı

ABD Temsilciler Meclisi, Adalet Bakanlığı’nı ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein davasına ait dosyaları yayımlamaya zorlayan tasarıyı 1'e karşı 427 oyla kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, adının yer aldığı cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'e ait e-postaların kamuoyuna sızdırılması sonrası sorulan sorulara yanıt vermekten kaçınmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden tasarıya onay: Epstein dosyası açılıyor! İlk adım 1'e karşı 427 oyla atıldı

ABD Temsilciler Meclisi, Adalet Bakanlığını ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein davasına ait dosyaları yayımlamaya zorlayan tasarıyı 1'e karşı 427 oyla kabul etti. ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerin yayımlanmasına ilişkin artan yoğun kamuoyu baskısı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da konuya ilişkin tavrını değiştirmesinin ardından Epstein dosyalarında şeffaflık tasarısını oyladı.

ABD Temsilciler Meclisi nden tasarıya onay: Epstein dosyası açılıyor! İlk adım 1 e karşı 427 oyla atıldı 1

TRUMP'IN KAÇINDIĞI DOSYA 1’E KARŞI 427 OYLA KABUL EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti tabanından gelen tepkilerin artmasının ardından geçtiğimiz pazar günü tavır değiştirmesi ve "Saklayacağımız bir şey yok" açıklaması yapmasının ardından bugün yapılan oylamada, Temsilciler Meclisi, tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Tasarı, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi Partili temsilcilerin de neredeyse tamamının desteğiyle 1’e karşı 427 oyla kabul edildi.

Tasarı aleyhindeki tek oy, Trump’ın ateşli bir destekçisi olan Louisiana Temsilcisi Clay Higgins’ten geldi. Temsilciler Meclisi’nde azınlık durumundaki Demokratlar, tasarının kabul edilmesini önemli bir zafer olarak yorumladı.

Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakeem Jeffries, "Bu, tamamen ve bütünüyle bir teslimiyettir. Çünkü biz Demokratlar, daha en başından hayatları Epstein tarafından mahvedilen mağdurların ve Amerikan halkının tam ve eksiksiz bir şeffaflığı hak ettiğini söyledik" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi nden tasarıya onay: Epstein dosyası açılıyor! İlk adım 1 e karşı 427 oyla atıldı 2

EPSTEİN’İN HAPİSHANEDEKİ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA DA SORUŞTURMAYA DAHİL

Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, Epstein ile ilgili tüm dosyaların, ayrıca Epstein’in hapishanedeki ölümüne ilişkin soruşturma kayıtlarının 30 gün içerisinde yayımlanmasını zorunlu kılıyor. Senato tarafından onaylanması ve Trump’ın imzalaması halinde Adalet Bakanlığının yayımlayacağı dosyalarda mağdurlara veya devam eden federal soruşturmalara ilişkin bilgiler sansürlenebilecek. Ancak "utanç, itibar zedelenmesi veya siyasi hassasiyet" gerekçesiyle herhangi bir sansür yapılamayacak.

TRUMP, DOSYALARIN YAYIMLANMASINA KARŞI ÇIKIYORDU

ABD Başkanı Trump ve tasarının meclise sunulması konusunda söz sahibi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, başlangıçta Epstein dosyalarının yayımlanmasına talep eden girişimlere sert bir şekilde karşı çıkıyordu. ABD Başkanı Trump, bu meseleyi bir "aldatmaca" ve Demokratların ortaya sürdüğü bir konu olarak değerlendiriyordu.

Trump, geçtiğimiz temmuz ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Epstein dosyalarının "pis ve sıkıcı" olduğunu ve bu konuya duyulan ilgiye mana veremediğini söylemişti. Ancak Cumhuriyetçi Parti tabanında ve muhafazakar çevrelerde şeffaflık çağrılarının yükselmeye başlaması ve özellike Epstein’in ABD Başkanı Trump’tan bahsettiği e-postaların yayımlanmasının ardından Trump üzerindeki siyasi baskı artmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi nden tasarıya onay: Epstein dosyası açılıyor! İlk adım 1 e karşı 427 oyla atıldı 3

TRUMP, "SENATO'DAN GEÇSEDE İMZALAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada bu husustaki tutumunda keskin bir geri dönüş manevrası yapan Trump, Cumhuriyetçi Partili temsilcileri Epstein dosyalarının yayımlanmasına destek vermeye çağırmış ve "Gizleyecek bir şeyimiz yok" demişti. Trump ayrıca, ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’dan da geçmesi halinde tasarıyı imzalayacağını da açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, ayrı bir inceleme çerçevesinde Jeffrey Epstein’e ait binlerce sayfa e-posta ve diğer belgeleri yayımlamıştı. Bunlar, Epstein’in çeşitli liderler, Wall Street’in etkili isimleri ile olan iletişimi ve Trump’ın ile olan bağlantısına da işaret etmişti. Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da cezaevinde intihar ederek ölmüştü.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein dosyasındaki e-postalar soruldu! Tepkisi bakın ne oldu Epstein dosyasındaki e-postalar soruldu! Tepkisi bakın ne oldu
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vicdansızlığın bu kadarı! Atı yerlerde böyle sürüklediVicdansızlığın bu kadarı! Atı yerlerde böyle sürükledi
Muş'ta yola çıkan inekler kazaya neden oldu: 1 yaralıMuş'ta yola çıkan inekler kazaya neden oldu: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Jeffrey Epstein abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Oklar o isme döndü

Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Oklar o isme döndü

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Icardi'den Buruk'a telefon! O talep bardağı taşırdı...

Icardi'den Buruk'a telefon! O talep bardağı taşırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.