Uzmanlardan fibromiyalji uyarısı: Hastalar doğru branşa geç ulaşıyor

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR), fibromiyaljiye ilişkin tanı süreçleri ve hasta yönlendirmeleri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Dernek, fibromiyaljinin Türkiye’de yaygın görülen bir sağlık sorunu olmasına rağmen, hastaların sıklıkla doğru branşa geç ulaşmasının tanı ve tedavi sürecini uzattığına dikkat çekti.

TFTR adına açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Aysun Özlü, fibromiyaljinin tek bir organı değil, tüm sistemi ilgilendiren kronik bir ağrı sendromu olduğunu vurguladı. Dünya genelinde görülme sıklığı açısından Avrupa’da ortalama: %2.5–4.7 arasında iken ülkemizde görülme sıklığı yaklaşık % 8,8 seviyesinde olduğu ve ülkemizde sıklığının artmış olduğu tespit edilmiştir. Kadınlarda erkeklere kıyasla daha sık görülen hastalık, özellikle 30-35 yaşında başlayıp 50-60 yaş grubunda belirginleşiyor.

Hastalığın tanı kriterlerindeki farklılıkların bu geniş aralığın en önemli nedeni olduğuna işaret ediyor. Hastalığın belirtilerinde; tüm vücutta yaygın ağrı, sabah tutukluğu, sürekli yorgunluk, uykuya dalamama ve sabahları yorgun uyanma, konsantrasyon güçlüğü, bağırsak alışkanlıklarında değişikliklerin de olduğunu belirten Doç. Dr. Aysun Özlü; bu şikayetleri olan kişilerin fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları tarafından değerlendirilerek her 100 kişiden 8 kişide bulunan bu rahatsızlığın tanısının konmasının önemini vurguladı.

“Fibromiyalji, çok sayıda yakınmayla seyreden bir tablo olduğu için hastalar çoğu zaman farklı branşlara başvuruyor. Bu da tanının gecikmesine ve gereksiz tetkiklere yol açabiliyor. Oysa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hekimleri, fibromiyaljinin tanı ve bütüncül yönetiminde merkezi bir role sahiptir.”

TFTR yaklaşımı tedavinin omurgasını oluşturuyor

TFTR’ye göre fibromiyalji yalnızca ilaçla yönetilen bir hastalık değil. Egzersiz, fiziksel aktivite planlaması, ağrı yönetimi, uyku düzeni ve psikososyal destek gibi çok bileşenli yaklaşımlar tedavinin temelini oluşturuyor. Bu nedenle Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hekimleri, hastalığın uzun dönem yönetiminde kilit konumda yer alıyor.

Doğru tanı, doğru branş, doğru zaman

Doç. Dr. Aysun Özlü, fibromiyalji farkındalığının artırılması ve hastaların erken dönemde doğru branşa yönlendirilmesinin hem hasta yaşam kalitesini yükselteceğini hem de sağlık sistemindeki gereksiz yükü azaltacağını vurguladı. TFTR, fibromiyaljiye ilişkin bilimsel veriye dayalı bilgilendirme çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planladığını açıkladı.