ABD terör örgütü listesine iki yeni örgütü daha ekledi! Dışişleri Bakanlığı duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı açıklama yaparak söz konusu iki çetenin artık yabancı terör örgütü olarak kabul edileceğini bildirdi.

Rubio, açıklamasında, "Bugün Dışişleri Bakanlığının Viv Ansanm ve Gran Grif'i 'yabancı terör örgütleri' ve 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler' olarak tanımladığını duyuruyorum. Haiti'de şiddeti destekleyenler artık cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.



"Viv Ansanm"

"ABD ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARINA DOĞRUDAN TEHDİT OLUŞTURMAKTADIRLAR"

Söz konusu iki çetenin Haiti'deki istikrarsızlık ve şiddetin başlıca kaynağı olduğunu kaydeden Rubio, "Bu örgütler bölgemizdeki ABD ulusal güvenlik çıkarlarına doğrudan tehdit oluşturmaktadırlar." yorumunu yaptı.

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.



"Gran Grif"

HAİTİ'DE 2024'TE 5 BİNİ AŞKIN KİŞİ SİLAHLI ÇETELERİN SALDIRILARINDA ÖLMÜŞTÜ

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldürüldü.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır