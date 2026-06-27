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ABD: Ticari gemiye saldırıya yanıt olarak İran'a hava saldırıları düzenlendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına yanıt olarak İran'daki füze, İHA ve radar tesislerinin vurulduğunu açıkladı.

ABD: Ticari gemiye saldırıya yanıt olarak İran'a hava saldırıları düzenlendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD uçaklarının İran'a ait füze ve İHA depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğu bildirildi. Harekatın, 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı 'M/V Ever Lovely' adlı kargo gemisine yönelik kamikaze İHA saldırısına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayan geminin olay sırasında Umman kıyıları boyunca boğazdan çıkış yaptığı aktarıldı.

İran güçlerinin ticari gemilere yönelik eyleminin ateşkesin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun hayati önem taşıyan uluslararası ticaret koridorunda seyrüsefer özgürlüğünü baltaladığı ifade edildi.

CENTCOM güçlerinin boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği sağlamaya devam edeceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun İran ile yapılan anlaşmanın tüm şartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla bölgedeki varlığını ve teyakkuz halini sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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