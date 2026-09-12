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ABD ve Çin arasında yeni gerilim! Pekin kanıt istedi

ABD ve Çin arasında yeni bir gerilim patlak verdi. ABD'li yetkililerin, İran'ın temmuzda Ürdün'de 3 Amerikan askerinin öldüğü füze saldırısı öncesinde Çinli kuruluşlardan elde ettiği yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullandığını düşündüğü belirtildi. ABD'li üst düzey yetkililerin konuyu Çinli mevkidaşlarının gündemine getirdiği, Pekin yönetiminin ise iddiaları reddederek Washington'dan kanıt istediği aktarıldı.

ABD ve Çin arasında yeni gerilim! Pekin kanıt istedi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetiminin 17 Temmuz'da Ürdün'de ABD'nin kullandığı askeri üsse düzenlenen saldırı için Çinli kuruluşlardan elde ettiği yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullandığı öne sürüldü.

ABD ve Çin arasında yeni gerilim! Pekin kanıt istedi 1

SALDIRIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Haberde, ABD'li yetkililerin, söz konusu görüntüleri saldırıyla ilişkilendirdiği ancak görüntüleri İran'a sağladığı öne sürülen Çinli kuruluşların isimlerini açıklamadığı ifade edildi.

Ayrıca yetkililer, söz konusu saldırıya Çin hükümetinin doğrudan dahil olduğuna ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

ABD ve Çin arasında yeni gerilim! Pekin kanıt istedi 2

PEKİN KANIT İSTEDİ

Aynı haberde, ABD'li üst düzey yetkililerin konuyu Çinli mevkidaşlarının gündemine getirdiği, Pekin yönetiminin ise iddiaları reddederek Washington'dan kanıt istediği aktarıldı.

İran'ın 17 Temmuz'da balistik füzelerle düzenlediği saldırıda, Amerikan askerlerinin kaldığı bölge hedef alınmış, 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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