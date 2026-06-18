ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar! Mutabakat metni dijital ortamda imzalandı

ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını amaçlayan 14 maddelik anlaşmayla ilgili yeni açıklamalar geldi.

TRUMP YEMEKTEYKEN İMZALADI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın İran ile mutabakat metnini imzaladığını açıkladı. ABD merkezli haber sitesi Axios, Trump'ın anlaşmanın bir nüshasını G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da Versay Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yemek sırasında imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın yürürlüğe girdiğini bildirildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Trump ile Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı. Sözcü, ‘’Farsça belge İngilizce metinle benzerdir ve karşı tarafça imzalanmıştır.'' dedi.