HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD’ye ait F-35 savaş uçağının İran saldırısında hasar aldığı iddiası

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında uğradığı saldırıda hasar aldığı ve Orta Doğu’daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptığı iddia edildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD’ye ait bir savaş uçağının hasar aldığı öne sürüldü. ABD basınında adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD’ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında uğradığı saldırıda hasar aldığı ve Orta Doğu’daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptığı iddia edildi.

İRAN, ABD F-35'İNİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, beşinci nesil savaş uçağının, acil iniş yapmak zorunda kaldığı sırada "İran üzerinde bir savaş görevi yürütmekte" olduğunu söyledi. Hawkins, uçağın güvenli bir şekilde indiğini ve olayın soruşturulduğunu aktardı. Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde indi ve pilotun durumu stabil. Bu olay soruşturuluyor" dedi.

Uçağın İran saldırısı sonucu hasar alıp almadığı henüz doğrulanmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 Mart 2026
19 Mart 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran abd f 35
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Araçta tercih değişti, yeni yönelim başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Laleli'de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.