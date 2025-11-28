ABD'yi karıştıran saldırının görüntüleri ortaya çıktı: Afgan saldırgan Ulusal Muhafızlara böyle pusu kurmuş

ABD'yi karıştıran saldırıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkarken yeni gelişmeler de yaşanıyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, saldırganın daha önce Afganistan'da CIA ile çalıştığını belirtti.

"BU VE DİĞER BİRÇOK KİŞİNİN BURAYA GELMESİNE İZİN VERİLMEMELİYDİ"

Ratcliffe, eski ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Afganistan'dan çekilme sürecinde "yeniden yerleştirme" programıyla bu şüphelinin Eylül 2021'de ABD'ye gelmesini "meşru kıldığını" savundu.

Lakanwal'ın CIA ile Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD ile ortak kuvvetin üyesi olarak görevi aldığını ve Washington ile ortak çalışmaları olduğunu belirten Ratcliffe, Biden hükümetini suçlayarak "Bu ve diğer birçok kişinin buraya gelmesine izin verilmemeliydi." dedi.

Öte yandan, ismi paylaşılmayan istihbarat yetkilileri, yürütülen soruşturmada saldırının "uluslararası terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer Lakanwal'ın 8 Eylül 2021'de ABD'ye geldiğini, 2024'te sığınma başvurusunun bu yıl ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında kabul edildiğini ileri sürdü.

TRUMP DUYURDU: SALDIRIDA YARALANAN BİR ULUSAL MUHAFIZ ASKERİ ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda yaralanan 20 yaşındaki Ulusal Muhafız askeri Sarah Beckstrom'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Trump, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un durumunun ise kritik olduğunu kaydetti.

ŞÜPHELİNİN AİLESİYLE İLGİLİ KARAR VERİLECEK

CNN'in haberine göre, Trump, Ulusal Muhafız askerlerinin vurulduğu saldırının şüphelisi olan 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal'ın ailesine ilişkin de konuştu. Trump, Lakanwal'ın eşi ve çocuklarını sınır dışı etme planı olup olmadığına yönelik bir soruya verdiği yanıtta, bu durumun değerlendirildiğini belirtti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Wall Street Journal, saldırıya ilişkin bir görgü tanığının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Rahmanullah Lakanwal'ın elinde silahla Ulusal Muhafız üyelerine pusu kurup ateş açtığı görülüyor. Askerler ise siper almak için koşuşturuyor ve ateşle karşılık veriyor.

NE OLMUŞTU?

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktarmıştı.

Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlamış ve olayı FBI ile birlikte kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Trump, olayla ilgili yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarını eleştirmişti.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurmuştu.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır