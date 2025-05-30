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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'a izin verdi: 500 binden fazla göçmenin yasal statüsü iptal edilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'a izin verdi: 500 binden fazla göçmenin yasal statüsü iptal edilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, verdiği kararla, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerle ilgili politikasına önemli bir alan açtı.

Mahkeme, daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmene verilen geçici yasal statüsünün Trump yönetimi tarafından iptal edebileceğine karar verdi.
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"AMERİKA İÇİN BİR ZAFER"

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu kararı "Amerika için bir zafer" olarak nitelendirdi.

BIDEN DÖNEMİNDE GEÇİCİ YASAL STATÜ VERİLMİŞTİ

2022’den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
göçmen abd trump
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