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Abdest polemiğinde yeni iddia: 'Fatih Altaylı, Muharrem İnce'yi engelledi'

Yeni Parti lideri Özgür Özel’in abdest görüntüleriyle başlayan “nizami abdest” tartışması, Muharrem İnce ile Fatih Altaylı arasında polemiğe dönüştü. Yaşananların perde arkasını anlatan gazeteci Barış Yarkadaş, İnce’nin Altaylı’ya “Bilmediğin konularda konuşma” dediğini, tartışmanın ardından Altaylı’nın İnce’yi engellediğini iddia etti.

Abdest polemiğinde yeni iddia: 'Fatih Altaylı, Muharrem İnce'yi engelledi'
Devrim Karadağ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Kastamonu’da çekilen abdest alma görüntülerinin gündem olmasının ardından başlayan “nizami abdest” tartışması yeni bir polemiğe dönüştü.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Özel’in görüntülerine ilişkin kaleme aldığı yazı üzerine Muharrem İnce’nin Altaylı’yı aradı. tv100 ekranlarında yaşananların perde arkasını anlatan Barış Yarkadaş, İnce ile Altaylı arasında geçen konuşmayı aktardı.

“ABDEST ALMAYI BİLİYOR MUSUN?”

Yarkadaş’ın aktardığına göre Altaylı, Özgür Özel’in görüntülerini değerlendirirken “Özgür Özel nizami abdest alıyor” yorumunda bulundu.

Bunun üzerine İnce, Altaylı’yı arayarak “Abdest almayı biliyor musun?” diye sordu. Altaylı’nın ise “Bilmiyorum ama evimin karşısındaki camiden insanları izliyorum” yanıtını verdi.

Abdest polemiğinde yeni iddia: Fatih Altaylı, Muharrem İnce yi engelledi 1

“BİLMEDİĞİN KONULARDA KONUŞMA”

Yarkadaş, İnce’nin bu yanıt üzerine Altaylı’ya esprili bir dille, “Fatih, bilmediğin konularda konuşma. Burada nizami bir abdest yok” dediğini aktardı.

Yarkadaş, İnce’nin daha sonra kendisine Özgür Özel’i eleştirmediğini, itirazının Altaylı’nın abdestin “nizami” olduğu yönündeki değerlendirmesine olduğunu söylediğini belirtti.

Abdest polemiğinde yeni iddia: Fatih Altaylı, Muharrem İnce yi engelledi 2

YARKADAŞ: ALTAYLI, İNCE’Yİ ENGELLEDİ

Yarkadaş, konunun tv100 ekranlarında gündeme gelmesinin ardından polemiğin büyüdüğünü söyledi. Yarkadaş’ın aktardığına göre Altaylı, İnce’ye mesaj göndererek, “Beni artık arama, mesaj da yazma, seni engelliyorum” dedi.

Yarkadaş, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmede engelleme olayını teyit ettiğini belirterek, “Bugün Muharrem İnce ile konuştum; Fatih Altaylı gerçekten de İnce’yi engellemiş” ifadelerini kullandı.

İNCE’DEN ALTAYLI’YA SERT SÖZLER

Yarkadaş, Fatih Altaylı’nın daha sonra İnce’nin parti kurma süreci ve yaşanan tartışmaya ilişkin bir yazı kaleme aldığını, bunun üzerine yeniden Muharrem İnce’yi aradığını anlattı.

Abdest polemiğinde yeni iddia: Fatih Altaylı, Muharrem İnce yi engelledi 3

İnce’nin söz konusu yazı için “Hoş bir yazı değil” dediğini aktaran Yarkadaş, İnce’nin Altaylı’ya yönelik “İstediği herkese istediği zaman her şeyi söyleme hakkı var Altaylı’nın ama biz siyasetçiler onun görüşlerinin tersine bir şey söylediğimizde bizi engelliyor. Demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü özümsememiş. Fatih Altaylı bunları ne zaman özümserse o zaman muhatap alırım. Ona cevap vermeyeceğim çünkü Altaylı benim muhatabım değil.” ifadelerini paylaştığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Muharrem İnce Özgür Özel
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