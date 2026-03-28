ABD’nin uçak gemisi Gerald R. Ford, onarım çalışmaları için Hırvatistan’da

ABD’nin İran’a karşı operasyonlarında görev alan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford, onarım ve bakım çalışmaları için Hırvatistan’ın Adriyatik kıyısındaki Split limanına demir attı.

ABD’nin Hırvatistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD’nin en yeni, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un ikmal, bakım ve onarım çalışmaları yapmak üzere Yunanistan’ın Girit adasından Hırvatistan’ın Split Limanı’na vardığı ifade edildi. Geminin "ABD ve Hırvatistan arasındaki güçlü ve kalıcı ittifakı yeniden teyit etmek üzere yerel yetkilileri ve önemli liderleri" ağırlayacağı aktarıldı.

İRAN’A KARŞI ORTA DOĞU’DA GÖREVDEYDİ

Gerald Ford, 12 Mart’ta Kızıldeniz’de ABD’nin İran’a karşı operasyonları desteklemek amacıyla görev yaparken, ana çamaşırhanesinde yangın çıktığı, 3 denizcinin yaralandığı belirtilmişti. ABD’li bir yetkili, yaklaşık 200 denizcinin ise duman kaynaklı sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yangının kontrol altına alınması saatler sürmüş, yangından yaklaşık 100 yatakhane etkilenmişti.

Savaş gemisi 9 aydır görevde ve Orta Doğu’ya gelmeden önce Karayipler’de Venezuela’ya karşı yapılan operasyonlarda da yer almıştı.

5 binden fazla denizcinin görev yaptığı uçak gemisinde, F-18 Super Hornet gibi savaş uçakları da dahil olmak üzere 75’ten fazla askeri uçak bulunuyor. Gemi, hava trafik kontrolü ve navigasyon için gelişmiş bir radar sistemine de sahip.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli Lüleburgaz’da trafik denetimleri sıklaştırıldıKırklareli Lüleburgaz’da trafik denetimleri sıklaştırıldı
8 ilde dolandırıcılara operasyon: 50 şüpheli tutuklandı8 ilde dolandırıcılara operasyon: 50 şüpheli tutuklandı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

