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Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Eğer hukuk ve hakkaniyet kaybedilirse, Türkiye kaybeder

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.03.2025 00:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında siyasilerden açıklamalar geliyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Gül, "Hukuk ve hakkaniyet kaybedilirse Türkiye kaybeder" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Eğer hukuk ve hakkaniyet kaybedilirse, Türkiye kaybeder

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Karar yazarı Mehmet Ocaktan'ın köşesinden paylaştığı açıklamaya göre Gül, "Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

"Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder" diyen Gül'ün açıklaması şöyle:

“Son günlerde İstanbul Belediye Başkanı ve beraberinde birçok kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreci yakından endişeyle izliyorum.

Türkiye içinde olduğu gibi Türkiye dışında, yabancı basında da geniş yankı bulan bu sürece gelinmesi gerçekten üzüntü verici.

Halbuki içeride, ekonomik reform programına olan güven giderek artmışken, çok büyük problemlerle devir alınan ekonomide, sorunlara rağmen bir toparlanmadan bahsedebiliyorduk. Tekrar güven ortamı oluşmaya başlamıştı.

"YOKSA TÜRKİYE KAYBEDER"

Yine içeride siyasi anlamda kritik gelişmelerin içinden geçtiğimiz bir döneme girdiğimiz malum. Uzlaşı ve diyalog dilini yakalamak üzereydik.

Bu tür çalkantılar, Türkiye’de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Abdullah Gül ibb
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