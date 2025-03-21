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  4. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti! Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti! Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.03.2025 22:42
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Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti. Kocabıyık'ın "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti! Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadesini kullanmıştı.

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İHRAÇ TALEBİ

Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.

AÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.

2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü.

Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını yürüttü.

Sosyal-siyasal-ekonomik ve uluslar arası ilişkilere dair araştırmaları yönetti ve analist olarak çalıştı.

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu.

Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı.

2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.

TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir

Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

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