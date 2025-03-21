Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok"

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında ifade verme işlemi akşam saatlerinde sonra verdi. İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"BURADA BULUNMAMIN SEBEBİ..."

İmamoğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ifadesinde "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok. Burada bulunmamamın sebebi hakkımda başlatılan siyasi bir müdahale ve mücadele" dediği öğrenildi.

- Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?

İmamoğlu: “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum”

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları soruldu

İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır.

- Gözaltına alınanların fotoğrafları gösterilip tanıyıp tanımadığı soruldu

İmamoğlu: Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir