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Ekrem İmamoğlu, gözaltından mesaj paylaştı: 'Milletimiz için mücadelem devam edecektir'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2025 20:55
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Çarşamba günü gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltından mesaj paylaştı. İBB çalışanlarına seslenen İmamoğlu, "Milletimiz için mücadelem devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, gözaltından mesaj paylaştı: 'Milletimiz için mücadelem devam edecektir'

Ekrem İmamoğlu gözaltından not paylaştı. İBB çalışanlarına seslenen İmamoğlu'nun notu şu şekilde;

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir

En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür

Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum"

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