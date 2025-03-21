HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken detay! "Şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmemiş"

Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken detay! "Şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmemiş"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2025 18:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Gazeteci Fatih Atik'in paylaşımı dikkat çekti. İmamoğlu, gözaltına alındığı sırada şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmemiş. İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken detay! "Şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmemiş"

İBB’ye yapılan operasyon sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması gündemdeyken yeni gelişmeler yaşanıyor. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik sosyal medya hesabından İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı. Atik, Ekrem İmamoğlu'nun şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmediğini iletti.

Atik şu detayları da paylaştı;

"Kendi telefonu yerine danışmanına ait ve İBB üzerine kayıtlı bir telefonu kendi telefonu gibi verdiği operasyon sırasında şahsi telefonunun yanında olmadığı ve arama esnasında da telefonunun evde bulunmadığı öğrenildi."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 232 sikke ele geçirildiUşak'ta tarihi eser niteliğinde 232 sikke ele geçirildi
22 yıl hapis cezası bulunuyordu! Düzenlenen operasyonla yakalandı22 yıl hapis cezası bulunuyordu! Düzenlenen operasyonla yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu hakim ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Teklifi vermeye hazırım' diyerek duyurdu! "21 Mart bayram ilan edilsin"

'Teklifi vermeye hazırım' diyerek duyurdu! "21 Mart bayram ilan edilsin"

Bahçeli uyardı, Özgür Özel tavsiye verdi! Jet yanıt geldi

Bahçeli uyardı, Özgür Özel tavsiye verdi! Jet yanıt geldi

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

Milli Takım'da sürpriz davet! Antrenmana çıktı

Milli Takım'da sürpriz davet! Antrenmana çıktı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! Hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! Hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.