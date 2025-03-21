Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken detay! "Şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmemiş"

İBB’ye yapılan operasyon sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması gündemdeyken yeni gelişmeler yaşanıyor. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik sosyal medya hesabından İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı. Atik, Ekrem İmamoğlu'nun şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmediğini iletti.

Atik şu detayları da paylaştı;

"Kendi telefonu yerine danışmanına ait ve İBB üzerine kayıtlı bir telefonu kendi telefonu gibi verdiği operasyon sırasında şahsi telefonunun yanında olmadığı ve arama esnasında da telefonunun evde bulunmadığı öğrenildi."