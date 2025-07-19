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Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül, İngiltere'de Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. kuruluş yıldönümü kutlamalarında İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi.

Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi
Devrim Karadağ

İngiltere'de Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve İslam dünyası üzerine akademik çalışmalar gerçekleştiren Oxford İslam Araştırmaları Merkezi (OCIS), 40. kuruluş yılını kutladı.

ABDULLAH GÜL, İNGİLTERE KRALI İLE BİR ARAYA GELDİ

Merkezin Oxford'daki yerleşkesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından akademisyenleri, kanaat önderlerini ve devlet temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinliğe 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül de katıldı. Abdullah Gül ve Hayrunnisa Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile sohbet etti.

Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi 1

Gül, aynı zamanda merkezin Mütevelli Heyeti toplantısına da katıldı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül
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